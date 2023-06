Vijf Tour-records die gebroken kunnen worden: unicum voor Tadej Pogacar, snelste editie ooit?

Cav voor 35

Het record waarover iedereen het de komende Tour zal hebben, al zal Mark Cavendish er zelf elke vraag over mijden. Verbetert hij het recordaantal ritzeges in de Ronde van Frankrijk? De Brit deelt momenteel de eer met Eddy Merckx. Beiden wonnen ze 34 etappes. Kan daar nog een 35ste bij voor ‘Cav’?

Bij Astana staat in elk geval alles in het teken van nummer 35. Voormalig gangmaker Mark Renshaw is zelfs als consultant bij de ploeg gehaald om het huzarenstukje te vervolmaken. In de slotrit van de Giro bewees Cavendish het in elk geval nog te kunnen. Stel je maar eens hetzelfde voor op de Champs-Élysées.

Mark Cavendish.

Pogi meeste witte truien

Een record dat er zonder ongelukken sowieso aan gaat: het grootste aantal dagen drager van de witte trui in de Tour. Tadej Pogacar is als 24-jarige nog een laatste keer kandidaat voor het jongerenklassement. De voorbije jaren verzamelde hij 54 witte truien. Het record staat op naam van Jan Ullrich met... 55 witte truien.

Wat eindoverwinningen in het jongerenklassement betreft deelt de Sloveen het record met diezelfde Ullrich en Andy Schleck. Alle drie blonken ze drie keer in het wit in Parijs, Pogacar kan dus voor een unicum zorgen door zijn vierde witte trui mee te nemen op de Champs-Elysées.

Groene recordjagers

Hij zwaait af en dus is het tijd om nog eens stil te staan bij Peter Sagan, die zich gisteren juist nog van zijn slechte kant liet zien. De kans dat de Slovaak nog een dag in de groene trui rondrijdt is klein, al weet een mens nooit. Met 130 dagen groen reed niemand vaker in de leiderstrui van welk klassement dan ook in de Tour. Sagan kan dus ook nog een record scherper stellen. Aan zijn 7 eindzeges in het puntenklassement – ook een record – zal meer dan waarschijnlijk niets meer veranderen.

Verder nog iets om in de gaten te houden in de strijd om groen: het recordaantal punten. Wout van Aert reed vorig jaar 480 punten bij elkaar, of omgerekend 44 procent van het totale aantal (1.090). De huidige puntentelling is sinds 2015 in gebruik, kan iemand het nog beter doen? Van Aert zelf misschien?

Volledig scherm © Photo News

Opnieuw snelste Tour?

Een gemiddelde snelheid van 42,031 km/u over 3343,8 km in 2022. En twee jaar geleden deed het peloton gemiddeld 41,165 km/u over 3414,4 km. De laatste twee jaargangen van de Tour staan beide in de top 3 van snelste edities ooit. Vorig jaar was zelfs de snelste ooit, nooit eerder liet het peloton na 21 ritten gemiddeld meer dan 42 km/u optekenen. Een herhaling wordt anno 2023 moeilijk.

Onder meer omdat er vorig jaar elke rit vanaf de start hard werd gekoerst, het peloton nam ook geen échte snipperdag. Veel hangt dus van de coureurs zelf af. Niet het parkoers maar de renners maken de koers, luidt het gezegde. Al valt deze Tour met 57.378 hoogtemeters tegenover de 47.861 hoogtemeters van vorig jaar wel een stuk zwaarder uit. Rijd dan nog maar eens meer dan 42 km/u.

Volledig scherm De Tour in statistieken. © DPG Media

Meeste prijzengeld

De gele trui, de groene trui, de bollentrui en zes ritzeges. Veel beter dan Jumbo-Visma vorig jaar kan een ploeg het niet doen in de Tour. Jumbo-Visma haalde toen 779.750 euro aan prijzengeld binnen. De eindwinnaar is goed voor 500.000 euro, ritwinst is goed voor 11.000 euro. Eindwinst in de groene, witte of bollentrui staat gelijk aan 25.000 euro. De totale prijzenpot in de Tour bedraagt al een paar jaar 2,3 miljoen euro.

En toch deed een ploeg qua prijzengeld ooit al beter dan Jumbo-Visma vorig jaar. In 2012 ging Team Sky met maar liefst 824.840 euro naar huis. De Britten scoorden met de eindzege van Bradley Wiggins en de tweede plaats van Chris Froome een een-tweetje in het klassement. Daarbovenop kwamen ook nog eens zes eindzeges. Komt één ploeg überhaupt in de buurt dit jaar? Het zou een verrassing van jewelste zijn.

Volledig scherm Chris Froome en Bradley Wiggins. © photo_news

Uit welk land komt de winnaar?

Geen record dat gebroken kan worden, maar toch een interessant feitje: welk land levert dit jaar de winnaar van de Tour? Het record daarvan is nog altijd stevig in handen van Frankrijk, dat maar liefst 36 keer de gele trui in ontvangst mocht nemen. Nederland staat op twee Tour-zeges, evenveel als Denemarken en Slovenië. Daar hopen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard er komende maand drie van te maken.

Volledig scherm Het aantal Tourzeges per land. © DPG Media

Nog eens een Nederlander in het geel?

Er reden in de rijke historie van de Tour de France negentien Nederlandse renners in het geel. De laatste is natuurlijk Mathieu van der Poel, die de trui twee jaar geleden veroverde. Krijgt hij komende week een opvolger in het Baskenland?

Volledig scherm Nederlanders in het geel. © DPG Media