Viviani snelste in massasprint, Groenewegen vijfde

Vanaf de start in Reims was het vanmiddag duidelijk dat de etappe zou eindigen in een massasprint. De vroege vlucht van dienst bestond uit drie renners: het Wanty-Gobert-duo Frederik Backaert uit België en Yoann Offredo uit Frankrijk trok er samen met de Zwitser Michael Schär van CCC op uit.



Veel ruimte kregen de vluchters echter nooit, en het trio werd dan ook op zo'n 16 kilometer van de finish ingerekend. Ook een klimmetje van vierde categorie en een poging van Lilian Calmejane in de slotkilometers kon geen massasprint voorkomen.



In de straten van Nancy drukte Groenewegen pas laat zijn neus aan het venster. De 26-jarige Nederlander zette ook aan, maar moest enkele tientallen meters voor de finish zijn meerdere erkennen in Viviani. Terwijl Groenewegen het hoofd boog, hield de Italiaan Kristoff en Ewan knap achter zich. Voor Viviani, die eerder ritten won in de Giro en de Vuelta, was het zijn eerste ritzege in de Tour.



De leiderstrui blijft in handen van de Fransman Julian Alaphilippe. Morgen volgt een rit naar Colmar met onderweg vier hellingen in de Vogezen. De dag daarop is de eerste serieuze bergetappe van deze Tour, naar La Planche de Belles Filles.