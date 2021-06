Vollering verslaat Vos in laatste editie van La Course

Voor de laatste keer werd La Course vandaag verreden, want vanaf volgend jaar krijgen de vrouwen een volwaardige Tour de France voorgeschoteld die uit acht etappes bestaat. Vandaag kregen de rensters op een parkoers van 107,7 kilometer een mooi menu voorgeschoteld met onder andere viermaal de Côte de la Fosse, de beklimming die straks bij de mannen als sluitstuk dient.



Lucinda Brand was op de eerste passage van de Côte de la Fosse, ook wel bekend als de Wolvenklim, de eerste renster van naam die versnelde. Bij de tweede passage was het Anna van der Breggen die het peloton flink uitdunde, maar toen een groep van twaalf versnelde zat zij er niet bij. Even leken de twaalf rensters voor de zege te gaan strijden, maar vlak voor de voet van de slotklim maakte het peloton onder aanvoering van Jumbo-Visma weer de aansluiting.



Op de drie kilometer lange klim met gemiddeld stijgingspercentage van 5,7 procent was het Tiffany Cromwell die als eerste versnelde, maar zonder succes. Ook pogingen van Kasia Niewiadoma en Cecilie Ludwig werden teniet gedaan door Anna van der Breggen, die volledig in dienst van Vollering reed. Toen het groepje in de laatste kilometer stilviel probeerde Van der Breggen alsnog weg te rijden, maar reageerde Vos direct. Vervolgens trok Van der Breggen de sprint aan en spurtte Vollering uit het wiel van Vos naar de winst.