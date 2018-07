Waar staan de Tour-favorieten na twee weken?

Door Sjors Tanis



Want als we kijken naar de top van het huidige klassement, missen daar toch wat klinkende namen. Zo staan renners als Vincenzo Nibali, Bauke Mollema en Adam Yates - om verschillende redenen - niet in de top van het klassement. We bekijken de posities van de favorieten ten opzichte van geletruidrager Geraint Thomas (Team Sky).

Geraint Thomas (Team Sky): 1ste

Houdt hij stand in de slotweek? Zelf beweert Thomas al dagen dat niet hij, maar Chris Froome de enige, echte kopman van de Britse superploeg is, maar met nog zes koersdagen voor de boeg moet stilaan rekening worden gehouden met een interne coup van de geletruidrager, die twee etappes won in de Alpen en nog geen spoortje verval vertoont. Duwt de leerling de meester van de troon?

Chris Froome (Team Sky): 2de, op 1.39

De viervoudig Tourwinnaar ligt op koers om na de Giro dit jaar ook de Tour te winnen. Althans, op koers? Hij staat keurig tweede, op ruim anderhalve minuut van ploeggenoot Thomas. Maar is Froome nog wel de absolute kopman? Thomas oogde bergop in de Alpen beter dan zijn land- en ploeggenoot, maar de loodzware slotweek zal pas echt voor opheldering zorgen.

Tom Dumoulin (Team Sunweb): 3de, op 1.50

Dumoulin wilde deze Tour kijken hoe ver hij zou komen na een zware Giro, waarin hij tweede werd achter Froome. Veel meer zal Dumoulin niet verwacht hebben, want met een 3de plek na twee van de drie weken kan de Girowinnaar van 2017 zeer tevreden zijn. Hij was in de Alpen - en op de steile klim naar Mende - eigenlijk de enige die het Team Sky écht moeilijk maakte.

Romain Bardet (AG2R): 5de, op 3.21

Hij werd tweede in 2016, derde in 2017 en wilde dit jaar de hegemonie van Froome doorbreken met de zo lang verwachte Franse zege in de Tour. Bardet rijdt sterk, viel al meermaals aan, maar hij krijgt het Sky-blok (nog) niet kapot. De aanvaller in Bardet zal ervoor zorgen dat de ritten in de Pyreneeën zeker niet saai zullen zijn.

Nairo Quintana (Movistar): 8ste, op 4.23

Men verwachtte veel van Quintana in het hooggebergte, maar in de Alpen, en zeker op Alpe d'Huez, kwam de Colombiaanse klimgeit matig voor de dag. In 2013 verraste hij als piepjonge renner de gehele wielerwereld door het Froome extreem lastig te maken, maar de huidige Quintana lijkt minder dan de Quintana van toen. Het is te hopen voor hem en zijn ploeg dat de vorm beter zal zijn in de slotweek.

Alejandro Valverde (Movistar): 11de, op 9.36

Op zijn 38ste de Tour winnen, het leek al haast onmogelijk. Valverde ging in de eerste bergrit als eerste in de aanval van de klassementsrenners, maar het was een paniekaanval, zo bleek. De Spaanse allrounder kan de beste klimmers deze Tour niet volgen en is zelfs niet meer terug te vinden in de top-10 van het klassement.

Bauke Mollema (Trek): 24ste, op 25.52

Voor Bauke Mollema verliep de Tour voorspoedig, tot een valpartij in de kasseienrit roet in het eten gooide. De kopman van Trek begon gehavend aan de eerste reeks bergritten en dat heeft hij geweten. Kon na de tweede bergrit definitief een streep zetten door het klassement. Zal in de derde week, net als gisteren, op zoek gaan naar dagzeges. En wie weet sluipt hij nog wel de top 10 in op die manier.

Adam Yates (Mitchelton-Scott): 27ste, op 39.56

Dagzeges, daar zal ook Adam Yates voor moeten gaan. Naar eigen zeggen in uitstekende conditie, maar uitdroging door de extreme hitte in de Alpen hebben ervoor gezorgd dat het klassement van de Brit de prullenbak in kan. En dat terwijl hij nog zo had gehoopt het succes van tweelingbroer Simon uit de Giro (met drie ritzeges en lange tijd drager van de roze leiderstrui) voort te zetten.

Richie Porte (BMC): opgave rit 9

Porte was één van de grote uitdagers van Froome. Zijn oude ploeggenoot wilde dit jaar de troon overnemen, maar de Australiër kende zoals zo vaak weer geen goede relatie met de Tour. Een valpartij in de kasseienetappe naar Roubaix zorgde voor het einde van de Tour van Porte.

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida): opgave rit 13

Een mysterieuze val op de flanken van Alpe d'Huez zorgden voor het einde van de Tour van Nibali. De Italiaan, winnaar van de Tour in 2014, was op dat moment podiumkandidaat. Hij stond vierde in het klassement en zat in volle finale in de ultrakleine favorietengroep. Totdat hij ten val kwam - waarschijnlijk door het blijven haken bij een toeschouwer - en een nieuwe tourzege vaarwel kon zeggen. Hij finishte nog wel op Alpe d'Huez, maar na onderzoek bleek hij een wervel te hebben gebroken. Einde Tour voor Nibali.

