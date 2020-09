Wat mij betreft was Zeeman er vanaf gekomen met een waarschuwing, net als Louis in 1995

Column Laurens ten DamAls het aan columnist Laurens ten Dam was Merijn Zeeman er vanaf gekomen met een waarschuwing, net zoals Louis van Gaal in 1995.

Tijdens de beklimming van de Col de la Loze had hij geen nagels meer over. Merijn Zeeman bestuurde de ploegleiderswagen en reed nerveus achter zijn hoogsteigen klimtrein, die geroutineerd de rode loper uitrolde voor hun kopman Primoz Roglic. Met engelengeduld was die trein geboetseerd. Als een klein kind had hij met zijn tong uit zijn mond elk stukje bekeken en bewerkt, totdat de puzzel van kopmannen en knechten eindelijk gelegd kon worden.

Alle andere ploegen waren tijdens de klim gereduceerd tot eenlingen, die achter de gele armada aan spartelden. Niks hoefde hij te zeggen in de radio’s. De coaching was vooraf zo goed geweest dat zijn renners de puzzel zelf konden leggen. In de Pyreneeën was dat nog misgegaan. Het laatst toegevoegde puzzelstukje bleek een scherp randje te hebben. Maar na wat vijlen en knippen van Merijn paste ook Tom Dumoulin naadloos in het geheel.

Drive

Managementkwaliteiten kunnen Zeeman niet ontzegd worden. Zijn eerste ploeg had een budget van tienduizend euro. Ik zag als jonge amateur van dichtbij hoe creatief hij dat beetje geld gebruikte. Bewegingswetenschappers en diëtisten werden gerekruteerd uit zijn grote netwerk. Een klein ploegje, dat koerste tussen de grote jongens. Zelden heb ik zo gelachen als in de week toen ik als jong broekie mee mocht naar Amerika. Team Moes (ja echt, zo heetten we) werd gepresenteerd naast het grote Rabobank met Levi Leipheimer als kopman. Ons jaarbudget was 3 dagen salaris voor Levi.

Merijn Zeeman heeft een ongelofelijke drive tot verbeteren. Elk detail passeert zijn bureau. Van materiaal tot verzorging, mentale coaching en voeding, hij is van alles op de hoogte. Hij stuurt van bovenaf aan, maar traint zelf ook nog renners met wie hij dagelijks contact heeft. Hij doet me altijd denken aan Louis van Gaal in diens beste dagen. Een alziend oog, met engelengeduld bouwend aan een ploeg en zeker niet vies van veldwerk. Beiden zijn rechtdoorzee, kunnen niet tegen onrecht en zijn emotioneel betrokken bij hun sporters en staf.

Het heeft jaren geduurd, het bouwen aan de ploeg die nu geldt als de beste van de wereld. Jaren waarin de ploeg werd uitgelachen, jaren waarin Merijn de kop van de koers alleen op het tv’tje in zijn auto zag. Jaren waarin Sky het peloton domineerde. Jaren waarin lichtpuntjes schaars waren. Jaren waarin Merijn telkens kon uitleggen aan pers en publiek waarom het niet lukte. Tropenjaren.

Hij stond woensdag met afgekloven nagels op het dak van de Tour. Alle spanning zat nog in zijn lichaam. En toen trok een of andere knoflookvreter van een jurylid de fiets van Roglic stuk. Je zou voor minder een karatetrap à la Louis van Gaal uitdelen. Merijn werd kwaad en is uit de Tour gezet. Maar wat mij betreft was hij ervan afgekomen met een waarschuwing. Net als Louis in 1995.