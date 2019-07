Weg Tour, weg droom voor Niki Terpstra

Er hinkte een renner op zijn sokken over straat. Zijn rechterarm zat in een mitella en over zijn gezicht liep een straaltje bloed. Op zijn gescheurde shirt plakten nog twee rugnummers, maar die zou hij de volgende morgen niet meer opspelden.



De Tour van Niki Terpstra eindigde gisteren in een ambulance.



Vorig jaar klopte alles. Het voorjaar van 2018 was van hem. Hij was niet te stoppen. Hij vlóóg de Vlaamse klimmetjes op en hij walste de kasseien plat. De ene solo was nog onwaarschijnlijker dan de andere. In de Ronde van Vlaanderen reed hij zo hard dat de brandplekken nog in het asfalt staan.