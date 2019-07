Wie was de kamergenoot van Rohan Dennis?

Tijdens mijn eerste Tour de France lag ik met open mond te kijken hoe de anders zo rustige Denis Mensjov met grof geweld een onwillige airconditioning te lijf ging. Over het algemeen was Denis een prima kerel, we hadden een gedeelde liefde voor stroopwafels, alleen de airconditioning mocht niet aan van hem. Hij was bang dat hij er ziek van werd. En dus heb ik menig nacht in een sauna doorgebracht. Koud douchen was de enige remedie.