Wielerspel 2023: Slechte dag voor klassementsleider Jip Hendriks, wel succes voor Alfred Tekelenburg

TourspelDe eerste Pyreneeënetappe leverde spektakel op in het Wielerspel. Jip Hendriks beschikte niet over etappewinnaar Jai Hindley en zag de voorsprong in het algemeen klassement van De Stentor bijna gehalveerd worden. Over de dagzege in het Wielerspel bestond geen enkele twijfel. Alfred Tekelenburg won de vijfde etappe met overmacht. Ook in het landelijke klassement eindigde hij bovenaan.