Wielerspel 2023: Stuivertje wisselen aan kop van het algemeen klassement, dagzege voor Paul Smeenk

Het eerste deel van de Tour de France zit erop. De renners genieten maandag van een rustdag en dat geeft ook de deelnemers aan het Wielerspel van De Stentor de kans om even op adem te komen. In de top van het algemeen klassement van deze krant is de spanning om te snijden. Tom Hofsink nam de gele trui over van Gert Jan Snel, maar de voorsprong op Jordy Bloo is met twee punten minimaal. Paul Smeenk werd dagwinnaar met 262 punten.