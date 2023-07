Wielerspel 2023: Tom Hofsink blijft de ranglijst aanvoeren, ook op landelijk niveau bovenaan in algemeen klassement

TourspelNiet alleen in de Tour de France, maar ook in het Wielerspel van De Stentor was er zondagmiddag Nederlands succes. De deelnemer met de mysterieuze naam ‘Aanschaf’ behaalde met 266 punten de meeste punten van de dag. Tijdens de rustdag zal de concurrentie ongetwijfeld broeden op een plan om Tom Hofsink van de eerste plaats te stoten. Ook na de vijftiende etappe behoudt hij de gele leiderstrui. Niet alleen in het klassement van deze krant is hij iedereen te slim af, ook op landelijk niveau staat hij al dagen bovenaan.

Wissels

De renners in de Tour de France genieten maandag van een rustdag. Dat betekent niet dat de deelnemers aan het Wielerspel rustig achterover kunnen leunen. De rustdag is namelijk de laatste kans om nog wissels door te voeren in het team. Tot aan vijf minuten voor de start van de 16de etappe (dinsdag 18 juli) kun je nog renners verwijderen en toevoegen. Veel deelnemers zijn inmiddels door de vijf wisselmogelijkheden heen.

In de afgelopen 24 uur zag Carlos Rodriguez zijn populariteit in het Wielerspel stijgen. Hij werd aan bijna 2.300 teams toegevoegd (landelijke cijfers). Felix Gall werd ruim 2.000 keer geselecteerd. Het wisselen ging vooral ten koste van Fabio Jakobsen. Hij werd uit ongeveer 2.000 teams verwijderd. Ook Ben O’Connor (900) en Julian Alaphilippe (700) moesten hun plek in de teams veelvuldig opgeven.

Dagklassement

De deelnemer onder de naam ‘Aanschaf’ wist dat hij of zij geen bonuspunten nodig zou hebben om er met de dagzege vandoor te gaan. Een winnaar van de etappe werd door hem of haar niet aangewezen. Theo Smeeman en Richard de Jong deden dat wel. Niet zonder succes, want zij mochten met de ritwinst van Wout Poels vijftig bonuspunten bijschrijven. Silke Kok verdiende met Wout van Aert dertig extra punten.

Volledige top 10 na etappe 15: 1. Aanschaf (263 punten)

2. Jos Veldman (260 punten)

3. Theo Smeeman (260 punten)

4. Rebekka Nijzink (259 punten)

5. Silke Kok (257 punten)

6. Richard de Jong (255 punten)

7. Hillie Dekker (253 punten)

8. Arjan Touw (253 punten)

9. Mathijs van den Berg (251 punten)

10. Ria Obbink (251 punten) Klassement van De Stentor

Algemeen klassement

Klassementsleider Tom Hofsink zag zijn directe concurrent, Jordy Bloo, een klein beetje inlopen. Het zal de geletruidrager ongetwijfeld niet ongerust hebben gemaakt, want met 124 punten is de marge nog altijd ruim te noemen. Het is voor de concurrentie te hopen dat zij met gouden wissels de koploper nog kunnen bedreigen. In de laatste week van de Tour de France staan nog zes etappes op het programma, waaronder de tijdrit van dinsdag 18 juli. Mogelijk brengt die tijdrit de spanning terug aan kop van het algemeen klassement.

Volledige top 10 na etappe 15: 1. Tom Hofsink (4.269 punten)

2. Jordy Bloo (4.145 punten)

3. Jip Hendriks (4.136 punten)

4. Erik Hofsink (4.057 punten)

5. Gert Jan Snel (4.055 punten)

6. Douwe Roeland (4.052 punten)

7. Dylan Wielhouwer (4.032 punten)

8. André Mennega (4.009 punten)

9. Alex de Boer (3.998 punten)

10. Jelle Hendriks (3.995 punten) Klassement van De Stentor