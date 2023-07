Wisseling van de wacht: nieuwe koningin Demi Vollering deelt ongekende tik uit aan vrouw die in haar hoofd kroop

Met samenvatting Jordi Meeus stunt en sprint naar ritwinst op Champs-Élysées, Jonas Vingegaard wint de Tour de France

De laatste etappe in de Tour de France is verrassend gewonnen door Jordi Meeus. In een prachtige sprint drukte hij zijn wiel net iets eerder dan zijn landgenoot Jasper Philipsen over de streep. Dylan Groenewegen finishte als derde. Jonas Vingegaard is de winnaar van de Tour 2023.