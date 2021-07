Wout Poels slaat slag en is derde Nederlander die deze Tour de bolletjestrui pakt

Poels raapte eerste punten op beklimmingen van de derde en vierde categorie, om vervolgens ook de eerste col van de eerste categorie als eerste te bedwingen. Met dertien punten was de bolletjestrui al virtueel voor hem. Er kwamen nog acht punten bij voor zijn tweede plaats op de voorlaatste klim én nog twee punten op de slotklim. En met 23 punten is de trui binnen voor de klimmer van Bahrain-Victorious.

Poels is na Ide Schelling en Mathieu van der Poel zo de derde Nederlander die dit jaar de bolletjestrui aan mag doen. Matej Mohoric, ploeggenoot van Poels, was vandaag de eerste niet-Nederlander in de bergtrui. Van der Poel droeg de bolletjestrui overigens niet in de koers, omdat hij ook eigenaar was van de gele trui. Schelling nam de honneurs die dag waar.