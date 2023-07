Wout van Aert, de 'extreme leider’ van Jumbo-Visma: ‘Hij is de ster van het huidige wielrennen’

met videoJonas Vingegaard is de kopman, maar Wout van Aert is de onbetwiste leider van de Tourploeg van Jumbo-Visma. Merijn Zeeman verbaast zich nog altijd hoe de Belg zich wapent tegen de druk van buitenaf, vertelt hij in een interview met deze site .

,,Als wij op trainingskamp zijn met hem en ook Primoz Roglic, Jonas Vingegaard of Dylan van Baarle, en ergens koffie gaan drinken, dan stormt iedereen op hem af. Waar ter wereld we ook zijn. En dan gaat het niet van: ‘Meneer Van Aert, mag ik een foto maken?’ Nee, gelijk van: ‘Hé, Woutje!’ Alsof die mensen samen met hem geknikkerd hebben op het schoolplein. Ik ben zo verbaasd over hoe hij al die mensen te woord staat, een foto laat nemen of een handtekening voor ze zet.’’

,,Bij ons in de ploeg geniet hij zoveel respect. Hij is gewoon de ster van het huidige wielrennen. Hoe hij zich presenteert, hoe hij zijn mening geeft. Megacharismatisch, een extreme leider. Hij is de leider van dit team en neemt de beslissingen. Een heel speciale jongen. En Wout speelt geen rol. Dit is zijn natuur. Wout zijn brandstof is winnen. Dus die zoekt zijn dagen uit en gaat uitpakken. En hij combineert dat met wat we willen als ploeg. Daar neemt hij ook het voortouw in.

Tour de France

‘Niet voor groen

,,Hij zal zeggen wat hij ervan vindt en stuurt mensen aan. Hij zal niet voor groen gaan, vanwege het WK dat volgt. Of we daardoor nog meer aan Wout kunnen hebben dan vorig jaar? Dat kan bijna niet, want hij was in die Tour al een fenomeen. Alleen wordt hij ergens in de periode met de Tour en het WK vader. Als Sarah gaat bevallen, gaat Wout naar huis.’’

In een uitgebreid interview met deze site ging Zeeman in op het succes dat Jumbo-Visma vorig jaar beleefde tijdens de Tour de France, waarmee hij de kroon op zijn werk zette. Maar zijn honger naar succes is nog niet gestild. In het interview komen verder Jonas Vingegaard, Erik ten Hag en een geel-groen feest in de achtertuin aan bod.

