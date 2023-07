Wout van Aert drukt ‘bijzonder’ gerucht de kop in: ‘Misschien is het zijn wens dat ik naar huis ga’

Het was een opvallend gerucht dat vanochtend via Franse media in de wereld kwam. ,,Ik hoorde geruchten dat Van Aert morgen naar huis gaat, dus Jumbo wil hem echt in de kopgroep”, had Mattias Skjelmose van het concurrerende Lidl-Trek aan TV 2 Sport verteld. Grote onzin, zo vertelde Van Aert zelf na afloop van de tiende etappe. ,,Gelukkig informeerde de ploegleiding me nog en ben ik op de hoogte van wat er over me gezegd wordt. In principe blijf ik in de Tour", aldus de Belg bij de NOS.



,,Het is wel heel bijzonder, want ik heb die jongen nog nooit gesproken. Ik kan er eigenlijk weinig op zeggen, ik zal het hem morgen eens vragen. Misschien is het zijn wens dat ik naar huis ga", aldus de 28-jarige ster van Jumbo-Visma.