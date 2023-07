Wout van Aert en Jasper Philipsen raakten elkaar in de sprint, maar Jumbo-Visma accepteert jurybesluit

Merijn Zeeman, de sportief directeur van Jumbo-Visma, accepteert de jurybeslissing dat Jasper Philipsen de winnaar van de derde etappe in de Tour de France is. Onder anderen Fabio Jakobsen uitte kritiek op de manier waarop de spint is verlopen.

„Ik vind het een goede zaak dat er tegenwoordig een VAR is”, zei hij na afloop. „Ze kunnen de beelden tien keer terugkijken en beslissen of het wel of niet volgens de regels is gegaan. Als de jury zegt dat Philipsen heeft gewonnen, dan ga ik ervan uit dat het op een eerlijke en goede manier is gegaan en dan is hij de terechte winnaar.”

Philipsen begon de sprint in Bayonne ongeveer gelijk met zijn landgenoot Wout van Aert van Jumbo-Visma. Ze kwamen heel dicht bij elkaar in het stuk met een flauwe bocht naar rechts, waarna Van Aert in de laatste meters inhield. „Wout wil rechts passeren en die weg buigt naar rechts, dan zal iedere renner een heel klein beetje moeten opschuiven.”

Voor Jumbo-Visma was het daardoor opnieuw net geen ritzege voor Van Aert, die uiteindelijk vijfde werd. Zeeman houdt vertrouwen. „Dit zijn bonusetappes. Als je geen echte sprinttrein hebt, moet het altijd net goed uitkomen. Het had vandaag raak kunnen zijn. Dit was buiten zijn schuld. Ze raakten elkaar en hij verloor zijn snelheid.”

