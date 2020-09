Yates slaat in Pyreneeën eerste aanval op gele trui af

Podcast | Etappe 8: ‘Het wordt interes­sant om te zien of Jumbo het geel nog kan ontlopen’

Voorafgaand aan elke etappe van de Tour de France 2020 blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de rit van de dag. Wat staat de renners te wachten, waar valt de beslissing en wat gebeurt er in de top van het klassement? Vandaag een loodzware bergrit in de Pyreneeën met de vraag of Jumbo-Visma het geel nog kan ontlopen. En met hoeveel zelfvertrouwen klimt Tom Dumoulin? En natuurlijk kijken Thijs en Hidde naar het profiel van de etappe van vandaag.