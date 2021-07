Ze zullen Van der Poel van de fiets moeten trekken: ‘Het liefst zou ik tot Parijs blijven’

Dit staat de renners vandaag te wachten in de Tour: langste etappe in twintig jaar

2 juli De zevende etappe is met een afstand van bijna 250 kilometer de langste in deze Ronde van Frankrijk. Het is zelfs de langste Touretappe in de afgelopen twintig jaar. Vooral in het tweede deel van de etappe wordt het flink aanpoten op korte klimmetjes, met in totaal bijna 3000 hoogtemeters.