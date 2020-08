Zeeman: Als je vandaag een slechte dag hebt, verlies je het klassement

Roglic en Dumoulin kwamen ongeschonden uit de openingsetappe. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Ineos en Groupama-FDJ, waar Pavel Sivakov en Thibaut Pinot hard ten val kwamen. Misschien komt die tumultueuze etappe van zaterdag Jumbo-Visma stiekem wel goed uit. ,,Iedereen weet dat Primoz hard is gevallen in de Dauphiné, dus eigenlijk hadden we voor vandaag een eerste offensief verwacht van de andere ploegen”, zegt Robert Gesink. ,,Maar gisteren was het een vreemde dag. Veel mannen likken hun wonden en er is wel het een en ander veranderd. Veel ploegen zijn slechter uit de openingsrit gekomen dan wij.”



,,George Bennett is twee keer gevallen en ook Wout van Aert en Amund Grondahl Jansen lagen op de grond, maar zij zijn oké. Bij andere ploegen is de schade wel heviger”, zegt Gesink, die vandaag een strijd tussen de klassementsmannen verwacht. ,,Ik denk dat de klassementsrenner uiteindelijk gaan strijden voor dagwinst”, sluit hij af.