Zieke Matthews moet Tour verlaten

Hij was één van de favorieten voor de vijfde etappe.



Matthews, zevende in de openingsetappe, heeft vanochtend overgegeven. De etappe van vandaag zou hem normaal gesproken als gegoten moeten liggen. Door de ziekte van de Australiër zal bij Team Sunweb volledig worden gereden voor Tom Dumoulin.



Het is een nieuwe tik voor Team Sunweb. Klimmer Wilco Kelderman moest de Tour al missen vanwege een blessure die hij opliep bij het Nederlands kampioen schap op de weg.



Matthews is na Tsabu Grmay (Trek-Segafredo), Luis León Sánchez (Astana), Axel Domont (AG2R) en Tiesj Benoot (Lotto Soudal) de vijfde uitvaller in deze Tour de France.