Zo herken je de vroege vluchters: dit zijn alle 22 Tour-shirtjes

Veel teams laten zich speciaal voor de Ronde van Frankrijk een nieuw tenue aanmeten. De redenen daarvoor lopen flink uiteen. De één gebruikt het als gelegenheid om de sponsor weer eens fraai in beeld te krijgen, de ander doet het uit praktische of zelfs ideologische overwegingen.

Zo heeft bijvoorbeeld Israel-Premier Tech voor deze Tour de France een wielershirt laten ontwerpen, om geld in te zamelen voor kinderen in Rwanda. Het shirt is ontworpen door de Belgische ontwerper Stijn Dossche en hij heeft geprobeerd de Rwandese natuur in het shirt te verwerken in Imigongo-stijl, een kunstvorm uit Rwanda. Israel-Premier Tech maakte bekend alle donaties wereldwijd te verdubbelen.

Dat shirt is daarentegen niet zo opvalland als dat van EF Education-EasyPost, dat een knalroze Tourshirt heeft ontworpen. „Op die manier vieren we enerzijds dat de Tour de France Femmes eindelijk van de grond is gekomen, maar ook de verschillende geluiden en problemen in het vrouwenwielrennen aan te stippen.”

In tegenstelling tot Team Israel en EF heeft Jumbo-Visma de shirts noodgedwongen moeten aanpassen. Het originele shirt lijkt volgens de Tour-organisatie namelijk te veel op de gele trui, waardoor het verwarrend wordt voor de kijker. In plaats van het herkenbare Jumbo-geel, rijdt de ploeg nu in een donkerkleurig shirt. Daar heeft de ploeg wel een bijzondere draai aan gegeven, op de shirts zijn namelijk meesterwerken van de Hollandse schilders Rembrandt, Van Gogh en Vermeer te herkennen zijn.

Ook Bora-Hansgrohe heeft om praktische redenen het shirt een grafische update gegeven. Het Duitse team is doorgaans te herkennen aan de typerende donkergroene kleur, maar zal in de Tour de France met witte vlakken op het shirt rondrijden. Dat heeft het gedaan omdat de witte tinten beter helpen tegen de juli-hitte dan de donkergroene tenue's.

Dit zijn álle 22 Tourshirts

UAE Team Emirates

Volledig scherm UAE Team Emirates. © AP

Jumbo-Visma

Volledig scherm Jumbo-Visma © AFP

Lotto-Soudal

Volledig scherm Lotto Soudal. © AFP

Groupama-FDJ

Volledig scherm Groupama-FDJ © AFP

Israel-Premier Tech

Volledig scherm Jakob Fuglsang van Israel-Premier Tech. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Chris Froome (Israel-Premier Tech) steekt zijn duim op. © AP

AG2R Citroën

Volledig scherm AG2R Citroën. © BELGA

Volledig scherm Kopman Ben O'Connor van AG2R Citroën. © REUTERS

Ineos Grenadiers

Volledig scherm Ineos Grenadiers © AFP

Volledig scherm Geraint Thomas van Ineos Grenadiers. © ANP / EPA

Team DSM

Volledig scherm Romain Bardet (tweede van links) is kopman van Team DSM. © AP

Team BikeExchange-Jayco

Volledig scherm BikeExchange. © ANP / EPA

Bahrain-Victorious

Volledig scherm Bahrain Victorious. © AFP

Trek-Segafredo

Volledig scherm Trek-Segafredo met tweede van rechts Bauke Mollema. © ANP / EPA

Volledig scherm Trek-Segafredo. © AFP

Arkéa Samsic

Volledig scherm Arkéa Samsic. © AFP

Quick-Step Alpha Vinyl

Volledig scherm Quick-Step Alpha Vinyl met rechts Fabio Jakobsen. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Quick-Step Alpha Vinyl. © AFP

Astana

Volledig scherm Astana. © ANP / EPA

B&B Hotels KTM

Volledig scherm B&B Hotels-KTM. © AFP

Cofidis

Volledig scherm Cofidis. © ANP / EPA

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Volledig scherm Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. © ANP / EPA

Bora-hansgrohe

Volledig scherm Bora-hansgrohe. © AFP

Alpecin-Deceuninck

Volledig scherm Alpecin-Deceuninck. © ANP / EPA

TotalEnergies

Volledig scherm TotalEnergies. © AFP

Movistar

Volledig scherm Movistar. © ANP / EPA

EF Education-EasyPost

Volledig scherm EF Education-EasyPost. © AFP