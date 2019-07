‘Zo! Holy shit. Dat is wel heel veel verschil’

Door Daan Hakkenberg



Verstopt onder een knalgele helm zit het ontplofte hoofd van Steven Kruijswijk. Meer dan een half uur heeft hij in de verzengende hitte van Pau – 35 graden – op de limiet gereden. Als zijn helm afgaat, grijpt hij naar water, het zweet gutst uit al zijn poriën. Voor zijn neus, op een telefoonscherm, ziet hij het tijdsverschil met Geraint Thomas die net over de streep is gekomen. Als even later het gejuich van het Franse publiek opstijgt, is het verdict van dit man-tegen-mangevecht in Pau volledig duidelijk. Julian Alaphilippe is de grootste winnaar van de dag.