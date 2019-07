Zo staan de favorieten ervoor na tien dagen Tour

Op La Planche des Belles Filles was het medekopman Mikel Landa die ten aanval trok, maar het was Nairo Quintana die uiteindelijk de best geplaatste renner was van Movistar. Voor de Colombiaan moét het nu toch een keer gaan lukken in de Tour na meerdere mislukte pogingen om in het geel Parijs binnen te rijden. Quintana kwam binnen als een komeet in 2013, maar ondanks eindzeges in de Giro én Vuelta kan hij zijn belofte in de Tour nog altijd niet inlossen. De 29-jarige Quintana is degelijk begonnen aan de Tour. Wordt dit dan zijn jaar?