Leuk om te doen in Apeldoorn: Cabaretvoorstelling Fabian Franciscus: Lekker gezellig

Leuk om te doen in Apeldoorn: Theater­voor­stel­ling Het Koude Paradijs

Theatermaker Saleh Hassan Faris staat op woensdag 1 november met zijn theatervoorstellingHet Koude Paradijs in de theaterzaal van GIGANT. Het Koude Paradijs is een persoonlijkeen ontroerende monoloog, begeleid met live-muziek, van een acteur die zijn land moestverlaten. In zijn Nederlandstalige toneelstuk neemt hij je mee in zijn zoektocht naar eenplek in zijn nieuwe wereld. Kaarten kosten €5,- en zijn te koop aan de balie van GIGANT of hieronder.