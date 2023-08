Uittip: Harpist Remy van Kesteren live in Mansion24

Wil je niet missen: Paddenstoe­len­wan­de­lin­gen in de herfst

Komende herfst staan er een aantal paddenstoelenwandelingen gepland in de omgeving van Apeldoorn. Deze wandelingen hebben een educatief karakter, waarbij je onder andere leren hoe ze paddenstoelen kunnen herkennen en begrijpen welke rol ze spelen in de natuur. Je gaat de mooiste locaties in de omgeving van Apeldoorn verkennen met Reinier de Paddenstoelenman. Op vrijdagen in september, oktober en november kun je van 10:30 tot 12:30 uur mee met een wandeling. Kijk hieronder voor alle data. Meedoen aan een wandeling kost 38 euro per persoon.