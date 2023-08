Leuk om te doen in Apeldoorn: QUIZ ON TOUR - Stadsstrand Soap

Wil je niet missen: Warmte­graad - The Last Dance - GIGANT

De Kraamkamer laat je de hele nacht in de popzaal bouncen op verschillende stijlen binnen de elektronische muziek. Ditmaal is het de beurt aan Warmtegraad. Na zes onvergetelijke Kraamkamer party’s in het café, is het moment aangebroken dat zij afscheid nemen van deze vertrouwde broedplaats binnen het Apeldoornse nachtleven. Op zaterdag 2 september vlamt Warmtegraad nog één laatste keer in GIGANT, dit keer in de popzaal, maar dan een stuk intiemer opgezet! Toegang is gratis.