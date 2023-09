Uittip: Bezoek de Lebuinuskerk

Uittip: La Grande Zomerbro­can­te

Op zondag 3 september vindt op de Brink een tweede grote Zomerbrocante plaats. De Brink is hét stadsplein van Deventer, tevens één van de fraaiste pleinen van Nederland. Omzoomd met haar zonnige terrassen en lommerrijk groen van oude kastanjes waan je je een zomerdag lang in Franse ambiance als op een plein in de Provence. Verliefd slenterend over de brocanteboulevard zie je spontaan bij één van de ruim 40 stands dat aparte stuk wat je al zo lang zoekt, wat deze zondag onvergetelijk maakt. Van lief, stoer en oud tót vintage, chic en stout!