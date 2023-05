Feestje: De Nachttuin op Hemelvaartsnacht

indebuurt.nl Uittips! 5 x doorde­weeks dingen doen in Deventer

Een nieuwe week staat voor de deur! Voor sommigen is de meivakantie al aangebroken en we kijken natuurlijk uit naar Koningsdag. Zin in een dagje of avondje uit? Dit is er te doen in Deventer in de week van 24 april 2023.