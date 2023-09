Wil je niet missen: Film Deventer Station in MIMIK

Tijdens Open Monumentendag, op zaterdag 9 en zondag 10 september is een nieuwe film over het Deventer Station te zien in MIMIK. De film draait de hele dag en is gratis toegankelijk.

Het station in Deventer bestond in 2020 100 jaar. Door corona kon er toen geen aandacht aan worden besteed. De film van Paul van Agten laat je kennismaken met de boeiende geschiedenis van het station, met unieke historische beelden. Maar ook met de ontwikkelingen in latere jaren. Het station is in de afgelopen tijd mooi opgeknapt, met als voorlopig sluitstuk de luiken boven de zuidelijke ingang. Die zijn er gekomen dankzij het werk van vrijwilligers van de SIED, de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer. Ook bevat de film interessante informatie en beelden over de internationale verbindingen langs Deventer.

De film is gemaakt ter gelegenheid van Open Monumentendag door de Deventer cineast Paul van Agten in opdracht van de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer.

Aanvangstijden van de film op zaterdag én zondag: 10.30 uur, 12.00 uur, 13.30 uur, 15.00 uur en 16.30 uur. Gratis kaarten zijn hieronder te reserveren. Bij grote belangstelling wordt de film ook later nog vertoond worden (tegen betaling).