Leuk om te doen in Deventer: La Grande Zomerbrocante

Zondag 30 juli heeft op de Brink de eerste grote Zomerbrocante plaats. De Brink is hét stadsplein van Deventer, tevens één van de fraaiste pleinen van Nederland. Omzoomd met zonnige terrassen en lommerrijk groen waan je je een zomerdag lang in een Franse ambiance als op een plein in de Provence. Verliefd slenterend over de brocanteboulevard zie je spontaan bij één van de ruim 50 stands dat bijzondere aparte stuk wat je al zo lang zoekt, wat deze zondag onvergetelijk maakt. Van lief, stoer en oud tót vintage, chic en stout! Van stoere tuinbanken, opgeknapte Franse stoeltjes, tafellinnen, prachtige serviezen, bestek, glaswerk, oud speelgoed, schilderijen, toffe vintage kleding, zilver, sieraden, bouwmaterialen, lampen en deurklinken tot fraaie bustes en frêle korsetten. Van bohemien, retro en industrieel tot puntgave avant-garde kitsch. Kortom een dag voor fijnproevers en liefhebbers van brocante en het Franse leven. Met esprit wordt de Brink een zondag lang omgetoverd in een vrolijk lint van kijk- en snuffelplezier. Pluk-de-dag tussen 10 en 17 uur.