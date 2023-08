Uittip: Museum De Waag, 'Hanzestad Deventer: handelen in Europa'

In Museum De Waag kun je de komende tijd de expositie ‘Hanzestad Deventer: handelen in Europa’ bezoeken. De tentoonstelling gaat over de positie van Deventer met betrekking tot het handelen van Europa in de middeleeuwen. Je kunt allerlei opmerkelijke verhalen aanhoren en vondsten bekijken. Ontdek meer over Hanzestad Deventer met deze expositie! De expositie is te zien tot en met 14 januari 2024. De toegangsprijs voor volwassenen is 9 euro per persoon. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is de toegangsprijs 2,50 euro. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn gratis. Het museum is elke dinsdag tot en met zondag geopend van 11:00 tot 17:00 uur.