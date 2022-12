Son Mieux verrassende naam op festival In Het Volkspark, Suzan & Freek opnieuw van de partij

Ondertussen Eibergse pedicure fotogra­feert voedsel en exposeert in Rekken

De Eibergse medisch pedicure Sandra Oevering hanteert in haar vrije tijd de fotocamera. Een hobby van vroeger, die ze tijdens de coronalockdown weer oppakte. Wat inmiddels heeft geresulteerd in een expositie in de Antonius in Rekken.

29 november