Nieuwe tentoonstelling vertelt het verhaal van Gelderland in Harderwijk

Over de Tong Het is lang geleden dat we zó verrast zijn als bij dit restaurant in Harderwijk

Savage: 1. losbollig 2. wildeman, woesteling, 3. freelance staat boven de deur. Met deze naam begon de droom van vrienden Robert Poel en Patrick Elzinga om een gastrobar in hun geboortestad Harderwijk te openen. Wild, kleurrijk en anders. Dat is waar de keuken voor staat en wat is doorgetrokken in het interieur. De meest originele gerechten met eerlijke en bijzondere producten, de mooiste wijnen en weer naar huis met een verrassend gevoel en de ultieme restaurantervaring.

18 november