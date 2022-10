Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Volledig scherm Uittips de Stentor © de Stentor

Volledig scherm Nostalgisch straatbeeld tijdens Bokbierdag in Heerde. © Visit Heerde

FESTIVAL

Bokbier & Wilddag

Proef en beleef de herfst in Heerde tijdens de Bokbier & Wilddag op zaterdag 29 oktober. In het centrum kun je wildhapjes en bokbier proeven bij de vele horecastandjes, kijken naar de door paarden getrokken bierkoets, demonstraties zien en luisteren naar optredens van bands en blazers. Het festival is van 13.00 tot 21.00 uur.

Volledig scherm Ingezonden kunst van Monique Roodenburg hangt in Kasteel Nijenhuis in Heino/Wijhe. © Monique Roodenburg

EXPOSITIE

KlimaatExpo ’22

In Kasteel het Nijenhuis in Wijhe is het werk te zien van kunstenaars die meedoen aan KlimaatExpo ’22, een expositie die is samengesteld door een open inschrijving. Er is van alles te zien, van schilderkunst tot buitenbeelden en van maquettes tot fotografie. Het enige waar de kunstenaars zich aan moesten houden is het thema klimaatverandering.

Volledig scherm De Diepe Hel Holterbergloop over de Sallandse Heuvelrug tussen Holten en Nijverdal. © Lenneke Lingmont

SPORTIEF

Diepe Hel Holterbergloop

Dit weekend kun je op de Sallandse Heuvelrug twee dagen genieten van hardloopwedstrijd de Diepe Hel Holterbergloop tussen Holten en Nijverdal. Niet alleen voor deelnemers een sportief feestje in de natuur, ook voor toeschouwers en aanmoedigers is het evenement een aanrader. Kijk voor het programma op de website.

Volledig scherm Foto ter illustratie. Karin Bloemen in haar show 'Souvenirs'. © rob becker

CABARET

Rijke Bloemenshow

Theaterdiva Karin Bloemen staat zaterdag met haar cabaretvoorstelling ‘Souvenirs’ in de Veluvine in Nunspeet. Het wordt weer een ouderwets ‘rijke’ Bloemenshow met dierbare oude en verrassende nieuwe songs, hilarische typetjes, prachtige outfits en indrukwekkende decors. Als kers op de taart verloot ze een persoonlijk item. Aanvang 20.15 uur.

Volledig scherm Charly Luske staat in Lelystad met 'Story of Robbie Williams'. © Nieuwe Nobelaer

MUZIEK

Story of Robbie Williams

Charly Luske toert met zijn muzikale voorstelling ‘Story of Robbie Williams’ door heel Nederland. Zaterdag staat hij in theater Agora in Lelystad waar hij alle ups en downs, hilarische momenten en intieme geheimen van Williams voorbij laat komen met natuurlijk de hits ‘Rock DJ, Let Me Entertain You en Angels’. Aanvang: 20.15 uur.