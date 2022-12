Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Volledig scherm Hendrik Jan Bökkers speelt vrijdag in Hardenberg. © Gerard Vrakking

CONCERT

Thuus niks te lache!

Volgens Hendrik Jan Bökkers kun je vrijdag maar beter naar zijn concert in theater De Voorvechter in Hardenberg gaan, want ’Thuus he’j ook niks te lache!’. Tenminste, zo luidt de titel van de voorstelling. In Hardenberg kunnen ze het weten. Bökkers speelt er voor de 2e keer. Aanvang 20.15 uur.

Volledig scherm Archieffoto. Beelden in Kunstwarenhuis KEK in Epe © Cees Baars

KUNST

Kunstwarenhuis KEKhuis

Het KEKhuis voor kunst en cultuur in Epe is de komende maand veranderd in een Kunstwarenhuis. Je vindt er tekeningen van bekende Nederlandse kunstenaars, schilderijen, beelden, sieraden, kunstboeken, poëziebundels, kunstkaarten, tegoedbonnen voor het volgen van een workshop en je kunt er kunst kopen. Het Kunstwarenhuis is open op vrijdag, zaterdag en zondag.

Volledig scherm 2022 De Opvliegers, Hilke Bierman , Antje Monteiro en Joanne Telesford staan zaterdag in Kampen. © REP Entertainment

THEATER

Girls on Fire!

Meezingen, dansen en lachen. Het kan zaterdag allemaal tijdens de muzikale voorstelling Opvliegers Girls on Fire! in Stadsgehoorzaal in Kampen. Antje Monteiro, Joanne Telesford en Hilke Bierman geven een show met bekende hits als ‘I’m Every Woman’ afgewisseld met herkenbare, ontroerende en hilarische verhalen van vrouwen rond de vijftig. Aanvang 20.15 uur.

Volledig scherm Foto ter illustratie. Een scene uit Zandverhalen in Elburg. © Zandverhalen

EXPOSITIE

Kerstverhalen in zand

In Elburg kun je bij Zandverhalen de speciale kerstexpositie bezoeken. Verhalen die zich rondom de Kerst afspelen, zijn daar in zandsculpturen uitgebeeld. Bezoekers volgen de wijzen, via de meer dan 100 verhalen, langs het leven van Jezus. Extra bijzonder zijn de grote decorstukken gemaakt uit 100% gerecycled materiaal.

Volledig scherm De Speculaaspoppenloop in Joppe. © AV Hanzesport Zutphen

Speculaaspoppenloop

Hardlopen en wandelen

Wandelaars, hardlopers en nordic-walkers kunnen zaterdag meedoen aan de jaarlijkse Speculaaspoppenloop in Gorssel. Het parcours heeft meerdere afstanden en loopt door een prachtig bosgebied. Ook aan kinderen is gedacht. Zij kunnen een route van 2,5 km volgen. De start is vanaf 8.00 uur bij De Zessprong. Sint en Piet zorgen voor de warming-up.