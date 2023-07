Wil je niet missen: Blue Bayou huiskamerconcert - GIRLSGIRLSGIRLS

Uittip: Rollerska­te Zwolle - Worldwide Rollout Day

Smeer je lagers en oefen je pasjes of je beste tricks. Op zondag 9 juli is Zwolle weer represent tijdens de WORLDWIDE ROLLOUT DAY™. Een dag voor iedereen op wielen! Rolschaatsen, skeelers, skateboards, longboards, you name it. Kom naar skatepark de Wezenlanden, leer mede skaters kennen, doe je dans en zoek de balans. Wij zorgen voor muziek. Zorg zelf even voor je drinken en snacks. Het begint om 13:30 uur en eindigt om 16:30 uur. Het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen. Aanmelden is niet nodig.