Uittip: Festival Concert op Landgoed Holthagen - Festival de Vecht

Onder de paraplu van Festival de Vecht vindt er op zaterdag 19 augustus een Festival Concert plaats op Landgoed Holthagen, dat gelegen is aan de Vecht bij Langenholte, direct achter de AA-landen in Zwolle.

Festival de Vecht is er voor iedereen, van jong tot oud, en zet de schijnwerpers in de maand augustus volop op de Vecht en de Vechtregio met activiteiten en evenementen in Ommen, Zwolle, Dalfsen en Hardenberg. Een uniek bruisend festival vol muziek, rondvaarten, kunst, natuur, verhalen en andere activiteiten en evenementen op unieke locaties op, rond en langs de Vecht!

In Zwolle is, na het succes van vorig jaar, opnieuw voor Landgoed Holthagen als locatie gekozen.

Daar treden in een sfeervolle entourage van 13.00 tot 17.15 uur maar liefst 4 live bands op. Voor drankjes en hapjes is er een foodtruck aanwezig en er zijn regionale producten uit het Vechtdal te bekijken en te koop. De muziek komt achtereenvolgens van Foolinside, de Leonard Cohen Revivalband, Esther Groenenberg & Band en de Sean Webster Band is de hekkensluiter. Een heel gevarieerd programma.

Het belooft een heerlijke, swingende muzikale middag te worden! Kaartjes kosten 15 euro per persoon.