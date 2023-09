Uittip: GETIJ - IJsselcentrale Zwolle

Uittip: Stoeprom­mel­markt Zeehelden­buurt Wipstrik

Door de hele Zeeheldenbuurt zetten bewoners hun kraam op of leggen een kleedje op de stoep en verkopen daar hun spullen. Van overbodig geworden inboedel, kleding en speelgoed tot vintage items en zelfgebreide truien. Er is voor iedereen, van jong tot oud, meer dan genoeg te vinden! Er zijn meer dan 100 deelnemende adressen! De totale afstand is in totaal zo’n 4 kilometer, dus kom met de fiets of trek goede wandelschoenen aan.