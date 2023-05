Lezerstips: van schuurverkoop tot legpuzzeltoernooi, zeven leuke dingen om deze week te doen in de regio

indebuurt Op deze dag kun je voor het eerst voor 10 euro met de nachttrein van Zwolle naar Schiphol

Goed nieuws voor Zwolse feestvierders die in het weekend op stap willen in Amsterdam of Groningen of een vroege vlucht nemen op Schiphol. De datum waarop de nachttrein van Arriva tussen Groningen en Schiphol via Zwolle voor het eerst rijdt, is bekendgemaakt.