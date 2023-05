Lezerstips: vijf keer dit kun je doen in de regio deze week

1. Discozwemmen in Laren

Lezeres Suzan Klein Gebbink van het Leussinkbad in Laren, tipte ons een leuke activiteit. Op vrijdag 2 juni kun je in dit zwembad namelijk discozwemmen. Het discozwemmen is van 19.00 tot 22.00 uur. De activiteit is bedoeld voor kinderen van circa 8 jaar tot en met 17 jaar met minimaal een B-diploma. Toegang voor kinderen met een abonnement is 5 euro, zonder abonnement betaal je 7 euro.

Adres: Holterweg 45, Laren

2. Bijzondere voorstelling in Apeldoorn

Lezer Maarten van Veen tipte ons een bijzonder uitje in Apeldoorn. Hij organiseert samen met GGNet en Korak een voorstelling over herstel bij psychische klachten. Dit theaterstuk heeft de naam Golven zo hoog. De uitvoering vindt plaats in herstelacademie Korak (Jean Monnetpark 77), op 1 juni om 15.00 uur. Toegang is gratis!

Adres: Jean Monnetpark 77, Apeldoorn

3. Open dag zorgtuin en zorgboerderij

Op 3 juni organiseren Zorgtuin Aardewerk en Zorgboerderij Daarom een open dag. Tussen 10.00 uur en 15.00 uur kun je hier terecht voor een rondleiding, een kijkje bij de dieren of om vragen te stellen. Ook zijn er leuke activiteiten, kraampjes en terrasjes. Toegang is gratis! Voor deze tip bedanken wij Erica Overeem.

Adres: Zeedijk 11, 7397 NS Nijbroek

4. Wilde tuin in Olst

Ook lezers Claus en Karina van der Brink deelden een leuke uitje. Hun tuin aan de Hoenloseweg 3 in Olst is sinds 15 mei geopend voor bezoekers. Een leuk uitje voor elke natuurliefhebber! De tuin is overwegend wild begroeid, met verschillende soorten planten, grassen en bloemen. Ook kun je genieten van een zee aan orchideeën! Toegang is tot 15 juli elke dag mogelijk tussen 09.00 uur en 19.00 uur.

Adres: Hoenloseweg 3, Olst

5. Boekenverkoop in de bieb

Bibliotheek Twello stuurde ook een leuke tip in. Vanaf zaterdag 3 juni kun je hier afgeschreven media kopen. Dat betekent mooie boeken voor een klein prijsje!

Adres: Marktplein 11, Twello

Heb je ook een mooie tip voor andere lezers? Laat het weten via deze oproep of mail onze redacteur Bram via bram@destentor.nl!

