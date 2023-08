Wil je niet missen: Nazomer Kledingruilfeestje

Wil je niet missen: BRUISCON­CERT

Het hoogtepunt van de HBO Bruisweek, die van 28 tot en met 30 augustus plaats vindt, is traditiegetrouw het Bruisconcert. Na de succesvolle editie van vorig jaar in het Park de Wezenlanden konden we natuurlijk niet anders dan weer terugkeren naar het groene hart van Zwolle! Ook dit jaar is Buro Ruis er in geslaagd om een divers programma samen te stellen met niemand minder dan Sjaak, Gers Pardoel, Marc Floor en The Dean. Vier keer raden waarom we ons ‘festivalterrein opbouwen in het park… Want het Bruisconcert maakt weliswaar onderdeel uit van het introductieprogramma maar is vrij toegankelijk voor de hele stad en daarmee een feest voor heel Zwolle!