Wil je niet missen: Open Dag Dahliavereniging Rondom de Peperbus

Leuk om te doen in Zwolle: Museum de Fundatie

Je kunt in de periode van 24 juni tot en met 24 september naar diverse kunst exposities in Museum de Fundatie. Laat je inspireren door alles wat kunst en deze exposities jou te bieden hebben. Iedere vrijdagavond kun je zelfs gratis naar de Fundatie! Op de andere dagen betaal je 15 euro per volwassene. Voor kinderen tot en met 18 jaar is het gratis en studenten betalen 6 euro per kaartje.