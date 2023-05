Te doen: Hanzestadswandeling Zwolle

Podcast De Nedersak­sen gaat de regionale theaters in, première in Zwolle: ‘Superleuk, ja man’

Het Nedersaksisch is terug van nooit helemaal weggeweest, merken muzikant Hendrik Jan Bökkers en streektaalspecialist Albert Bartelds. Na hun goed beluisterde podcast De Nedersaksen gaan ze daarom het theater in. Dinsdag is de première in Zwolle.