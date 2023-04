Tips: deze elf leuke dingen kun je komende week doen in de regio (bijvoorbeeld op Koningsdag!)

Zwols harmonieor­kest De Bazuin luidt het nieuwe jaar muzikaal in met nieuwjaars­con­cert

Muziekliefhebbers kunnen op zondag 15 januari terecht in de Dommerholtzaal in Theater Odeon aan de Blijmarkt in Zwolle. Daar geeft harmonieorkest De Bazuin namelijk vanaf 14.00 uur een nieuwjaarsconcert om het muzikale jaar in te luiden.