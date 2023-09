Leuk om te doen in Zwolle: Vuurvogel op "Young Talent Night" in Hanze Art Station

Wil je niet missen: Kattegat Festival

Zwolle staat in het teken van het Hanzejaar! Bij Kattegat vieren we dat op 8,9 en 10 september met een driedaags, gratis te bezoeken cultureel en muzikaal festival. Tijdens dit weekend opent de creatieve community haar (tuin)deuren in de Spoorzone Zwolle en toveren ze hun tuin om tot een fantastisch festivalterrein. Haal je schatkaart tevoorschijn, bij Kattegat geniet je gratis van opkomend en gevestigd muzikaal talent op ons terrein, zie je creatieve makers in actie en word je verrast met theatrale acts en inspirerende workshop die je een inkijk geven in de bezieling van mind en body. Het is een grootste ervaring die tegelijkertijd uniek, kleinschalig én onvergetelijk is. Dit wordt een spectaculaire afsluiter van de Hanze 8-daagse!