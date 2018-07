17-jarige Urker valt tijdens feestje van trap en raakte zwaargewond

Siësta in Kamper viswinkel om zaak koel te houden

27 juli De vis moet goed blijven. En bij de huidige temperaturen lukt dat haast niet in 't Bottertje. Daarom is de viswinkel aan de IJsselkade in Kampen vandaag een paar uur op slot. Voor een siësta. ,,Ook om het hoofd koel te houden'', zegt Pieter Rein Hakvoort.