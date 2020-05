20-jarige Urker bekent vernielingen aan gemeentehuis

Een 20-jarige jongen van Urk heeft tijdens een gesprek met de recherche bekend vernielingen te hebben gepleegd aan het gemeentehuis in zijn woonplaats. De bekentenis deed hij nadat hij was herkend op camerabeelden die de politie vorige week online zette.

Naast beelden van deze jongere, zijn ook camerabeelden van zes andere vernielers online gezet. ,,Daarop hebben we meerdere bruikbare tips gekregen, er zijn verschillende namen genoemd’’, zegt Shirien Elsaid, woordvoerder bij politie Midden- Nederland. ,,Die tips worden op dit moment onderzocht. De jongeman die heeft bekend was erg duidelijk in beeld. Uit onderzoek kwam zijn naam naar voren, hij is ontboden op het politiebureau. In een gesprek met de recherche heeft hij uiteindelijk bekend.’’ De Urker zit op dit moment niet vast.

Grote groep

Op zaterdagavond 15 februari werd voor duizenden euro's het Urker gemeentehuis vernield. Op beelden is te zien hoe een grote groep zich verzameld heeft rondom het gemeentehuis. Van zeven jongeren is op camera vastgelegd dat ze iets gooien, maar op de achtergrond is duidelijk te zien dat er veel meer mensen rondhangen rond het gemeentehuis.

Een dag later blijkt dat zes ruiten zijn ingegooid, vuurwerk is afgestoken, bloembakken leeg getrokken en dat er met brommers bandensporen op het naastgelegen grasveld zijn getrokken. Ook is er met wapens in de lucht geschoten.

Aanhoudingen

Drie Urker jongeren van 17, 18 en 21 jaar oud zijn al eerder aangehouden voor de vernielingen. Zij worden verdacht van het schieten. Bij huiszoekingen zijn vuurwapens gevonden. Het drietal is inmiddels weer op vrije voeten, maar heeft wel regels opgelegd gekregen, zoals een avondklok en een contactverbod.

