21-jarige man uit Urk met nepwapen aangehouden na dreigvideo

Journalist Omroep Flevoland aangeval­len op Urk: ‘Het is echt heel kwalijk’

13:06 Dit is het zóveelste incident in korte tijd. Hoofdredacteur Allard Berends van Omroep Flevoland is helemaal klaar met het geweld richting zijn journalisten. Maandagavond werd een collega op Urk aangevallen. ,,We maken ons hier heel erg zorgen over.’’