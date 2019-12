28-jarige man opgepakt voor aanslag met vuurwerkbom op woning Urk, bewoner reageert blij: ‘Mooi om te horen’

Video & updateDe politie heeft een 28-jarige man uit Urk opgepakt voor betrokkenheid bij het naar binnen gooien van een vuurwerkbom in een huis aan de Golfoploop op Urk begin november. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. Diens identiteit is bij de politie bekend. Slachtoffer Jan Bos is blij met de aanhouding en hoopt op antwoorden. ,,Ik wil weten waarom ze dit hebben gedaan.”

De verdachte werd vanochtend aangehouden in een pand aan het Foksdiep op Urk. Volgens een woordvoerder van de politie Midden-Nederland wordt hij verdacht van het veroorzaken van een explosie en van poging tot doodslag. Hij zit nog vast. Behalve de nog voortvluchtige verdachte verwacht de politie niet meer aanhoudingen te zullen verrichten in de zaak van de vuurwerkexplosie.

In de vroege ochtend van zondag 3 november werd er een explosief door de brievenbus van een woning aan de Golfoploop geduwd. Dit veroorzaakte een ontploffing en flinke schade aan het huis, waar op dat moment Jan en Hennie Bos en hun twee kinderen sliepen. Zij raakten niet gewond, maar het huis werd wel onbewoonbaar.

Wraakactie

De vuurwerkbom was vermoedelijk niet voor de getroffen familie bedoeld. De politie legt de link tussen een incident van eerder die avond, waarbij de buren van de familie Bos betrokken waren. Zij zagen een auto met daarin dozen staan en meenden daar illegaal vuurwerk in te herkennen. Hier werd een bericht over op Facebook geplaatst met een beschrijving van de auto. Mogelijk was de vuurwerkbom een wraakactie voor dit bericht op sociale media, maar werd het verkeerde huis door de dader(s) getroffen.

In het programma Opsporing Verzocht werden eerder beelden getoond van de auto met daarin de vermoedelijke dader(s) van de actie. Het ging om een grijze Toyota Avensis. De politie kreeg sindsdien meerdere tips binnen in het onderzoek.

‘Hopen op genoeg bewijs’

Bewoner Jan Bos reageert opgetogen over de aanhouding van een verdachte in de zaak. ,,Mooi om te horen", laat hij aan deze site weten nadat de politie hem van de arrestatie op de hoogte heeft gebracht. ,,Nu is het hopen dat er genoeg bewijs is voor een veroordeling. Hoe hoog die straf is, maakt mij niet uit. Ik wil vooral weten waarom ze dit hebben gedaan. Boos ben ik nooit geweest.”

Bos en zijn gezin wonen inmiddels in een vervangende woning die ter beschikking is gesteld, omdat de oorspronkelijke bewoner op vakantie ging. Van de eerste schrik is hij inmiddels bekomen. ,,Maar de kinderen hebben er nog steeds heel veel last van. Op hen heeft het een enorme impact.”

