A6 bij de Ketelbrug weer open na ongeluk met meerdere voertuigen

video Was de ‘vuurwerk­bom’ op Urk bedoeld voor de buren?

3 november Van buiten is er weinig te zien, van binnen is de schade enorm. Wonder boven wonder raakte niemand gewond in de woning op Urk waar zondagmorgen een explosief door de brievenbus werd geduwd. De ‘bom’ was mogelijk voor de buren bedoeld.