Aalscholvers teisteren haven van Urk

Volgens de assistent-havenmeester zijn het er momenteel wel erg veel. ,,Dit heb ik nog nooit gezien, het zijn er wel duizenden. Ik denk dat het komt, omdat er veel kleine vissoorten in de haven zwemmen. Ook qua vis is het nu wel erg druk, er zwemmen complete scholen met rode baars en voorntjes.’’

Fuik

De haven werkt als een soort fuik legt Pasterkamp uit. ,,De vissen zwemmen er in en kunnen dan niet meer terug. De aalscholvers wachten ze op, het is prijsschieten voor die dieren. 's Morgens vroeg in de schemer zitten ze met z'n allen in de haven. De visjes verstoppen zich onder de schepen, maar de aalscholvers jagen de visjes er onder vandaan. Het is gewoon een slachtpartij.’’

Wit

De eigenaren van de plezierjachten in de haven weten wat er speelt. Steigers, de dam en kades zien wit van de uitwerpselen. ,,Je ziet precies waar ze gezeten hebben’’, zegt Pasterkamp. In het dorp zelf komen de aalscholvers niet. ,,Die blijven bij elkaar. De meeuwen komen wel het dorp in, maar dat is de normale gang van zaken. Als je vogelliefhebber bent, is het een prachtig gezicht al die aalscholvers. Als je visliefhebber bent, is het wat minder.’’